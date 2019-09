A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare anche di Fiorentina è intervenuto l'ex attaccante Claudio Bellucci. Ecco le sue parole: "Contro la Juventus? Difficili le sorprese, ma occhio alla Fiorentina. Dovrà iniziare a vincere, a livello motivazionale per la Fiorentina è come un derby. Può essere una partita molto difficile per la Juventus".