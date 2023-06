BAYERN, Preso Guerreiro, per lui contratto triennale

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Il Bayern Monaco ha ufficializzato l'arrivo del nazionale portoghese Raphael Guerreiro (a parametro zero), che firmerà con il club bavarese per tre stagioni fino all'estate 2026. Dopo sette stagioni al Borussia Dortmund, Guerreiro ritrova a Monaco Thomas Tuchel, che lo aveva portato nella Ruhr, dal Lorient, nell'estate del 2016, sulla scia del titolo di campione d'Europa con il Portogallo. "Quando è arrivata la chiamata del Bayern, la mia decisione è stata presa rapidamente - le parole del portoghese - Per me è motivo di orgoglio poter giocare per questo grande club e apprezzo molto Thomas Tuchel per il tempo trascorso insieme al Dortmund". (ANSA).