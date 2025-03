Bayer Leverkusen in emergenza, promozione in vista per Andrea Natali?

Piero Hincapie è in dubbio per il derby che il Bayer Leverkusen giocherà contro il Bochum questo venerdì, per questo la BILD riporta che il talento italiano di 17 anni Andrea Natali, figlio dell'ex viola Cesare, potrebbe rappresentare una soluzione d'emergenza per la retroguardia di Xabi Alonso. La situazione difensiva del Leverkusen è infatti critica, con ben tre giocatori chiave indisponibili: Edmond Tapsoba (lesione al muscolo della coscia), Mario Hermoso (infortunio al tendine pettorale) e Jeanuel Belocian (rottura del legamento crociato).

L'impiego di un giovane come Andrea Natali, in una partita così sentita, rappresenterebbe un battesimo del fuoco importante per il promettente difensore italiano, sottolineando la fiducia che il club ripone nel suo settore giovanile.