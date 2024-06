BASTONI, Dopo la batosta con la Spagna vogliamo vincere

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Raggiunto lo stadio di Lipsia in compagnia degli Azzurri, il difensore centrale dell'Inter e dell'Italia Alessandro Bastoni è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport per presentare la partita di domani contro la Croazia. Per qualificarsi agli ottavi degli Europei ci sono due strade, la vittoria e il pareggio, ma la volontà di tutti è di cancellare il cocente ko subito con la Spagna con una super prestazione: "Sicuramente non ci aspettavamo una batosta del genere, ma penso ci possa fare bene. Abbiamo analizzato la partita con la Spagna e sappiamo quali errori non vanno ripetuti".

Domani basterà anche il pari, ma verrà usata maggiore attenzione in attesa di trovare il varco giusto?

"La situazione di farci bastare il pari l'ho vissuta in Champions contro l'Atletico Madrid e non è andata benissimo. Non sarà assolutamente così, vogliamo andare in campo per vincere. Sarà importante anche a livello mentale dopo la batosta con la Spagna".

Che Italia scenderà in campo domani a livello tattico?

"L'input sarà quello delle scorse partite, analizzando le cose sbagliate contro la Spagna. Vogliamo imporre il nostro gioco, seguendo gli ordini del mister".

Credi di poter fare un altro gol?

"Chi fa gol conta poco, sarà importante passare il turno. Lo meritiamo noi e tutti i tifosi".