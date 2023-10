BASILEA, Zero reti ad ottobre: il club sdrammatizza

Il Basilea, dominatore per anni del calcio svizzero e, lo scorso anno semifinalista in Conference contro la Fiorentina, sta vivendo un periodo difficile, con l'esonero del tecnico Vogel. Ne è anche testimonianza il fatto di non avere mai trovato il gol ad ottobre. Il club cerca di sdrammatizzare e, come ogni fine mese, decide di fare il post sul gol del mese postando però una porta vuota: "Non ci sarà nessun filmato" si legge