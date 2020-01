BARONE, Viola punta ad essere 1ª per innovazione

Giuseppe Barone, General Manager di ACF Fiorentina, si è espresso così sull'alleanza strategica per certificare l’autenticità delle maglie da gioco con Genuino: “Questo progetto segna un passo importante per un Club come la Fiorentina, che punta ad essere in prima linea sul fronte dell’innovazione. La soluzione Genuino offre un prodotto e un servizio unico che consentirà di certificare e autenticare le maglie dei nostri tesserati. E non solo, potrà anche dare vita, in prospettiva, ad un ecosistema funzionale a combattere la contraffazione, coinvolgendo i nostri tifosi in una nuova esperienza d’acquisto e di interazione col Club”.

Eleonora Mulas, CEO di Genuino ha parlato così: “Costruire insieme ad ACF Fiorentina un prototipo unico nel suo genere, che utilizza ed integra tecnologie fortemente innovative come IoT, applicazioni decentralizzate, sensori intelligenti, intelligenza artificiale e contratti intelligenti, e che, allo stesso tempo ci permette di raccogliere fondi a scopo benefico e di essere all’avanguardia nel settore dello sport business, è un motivo d’orgoglio per Genuino e non vediamo l’ora di presentarlo al pubblico del CES di Las Vegas”.