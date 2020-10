BARESI, Possibile candidato come sindaco di Milano

Franco Baresi in politica come Giovanni Galli? E' una possibilità, visto che il suo nome è stato fatto- insieme ad altri -come possibile candidato a sindaco di Milano, così come in passato Giovanni Galli fu scelto come candidato per Firenze. Secondo il Corriere della Sera infatti Baresi, brand ambssador del Milan del quale è stato una grande bandiera è nell'elenco dei possibili candidati a sindaco da parte della coalizione di centrodestra, tra cui c'è il suo ex presidente Silvio Berlusconi. Nel 2021 infatti Milano sarà chiamata a scegliere il primo cittadino.