BARAK, Dopo la febbre ora sto bene, non ho sentito ACF

A due giorni dalla sfida decisiva per il passaggio del turno tra Repubblica Ceca e Turchia, il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak ha parlato ai media nazionali, dicendo che adesso si sente al 100% dopo la febbre che lo aveva colpito nella giornata di venerdì e che gli ha impedito di scendere in campo dal primo minuto contro la Georgia: “La malattia è arrivata in un brutto momento. Non ero in condizioni tali da poter scommettere su di me. Nessuno voleva rischiare che dovessi lasciare il campo dopo pochi minuti".

Ha dovuto comunicare il suo stato di salute alla Fiorentina?

"No, non ne abbiamo parlato con la società, perché sia la Nazionale che la società hanno tutti i referti medici. La decisione è stata presa esclusivamente dai medici del paese."

Sul match contro la Turchia: “Ci aspetta la partita più importante della stagione. Penso che gli avversari vorranno entrare in partita con molta pressione. L’atmosfera li incoraggerà. Mi aspetto una partita equilibrata, entrambe le squadre sono molto simili”.