Balzo in avanti della Cremonese, il Lecce invece si ferma: 2-0 allo Zini

Balzo in avanti della Cremonese, il Lecce invece si ferma: 2-0 allo ZiniFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:31News
di Redazione FV

La Cremonese dà continuità alla vittoria di sette giorni prima e fa un bel balzo in avanti in classifica portandosi a quota 20. Lo fa ai danni di Lecce che invece dopo il brillante successo casalingo, allo Zini non raccoglie punti e resta a quota 13. Dopo un primo tempo equilibrato, al 52' la gara si sblocca su rigore realizzato da Bonazzoli, poi al 78' arriva il raddoppio di Sanabria.