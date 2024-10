BALOTELLI, Vicino al Genoa. Ingaggio da 400mila Euro

FirenzeViola.it

Nelle ultime settimane è tornato d'attualità in Serie A il nome di Mario Balotelli. Il centravanti classe 1990, ora svincolato, fa gola soprattutto al Genoa che vorrebbe provare a portarlo in Liguria. Come riportato da La Repubblica, con l'infortunio di Vitinha che si aggiunge al prolungato stop di Messias, sono ripartiti serrati i contatti tra il club rossoblu e l'entourage dell'ex Inter e Milan.

Gilardino ha ribadito alla società l'esigenza di nuove soluzioni in attacco e Balotelli ha già dato il suo benestare ad un trasferimento a Genova. Le parti stanno discutendo di un contratto valido fino al prossimo 30 giugno con ingaggio da circa 400mila euro. Balotelli e il Genoa sono di nuovo vicini, per la fumata bianca bisogna attendere l'ok della proprietà americana ma chissà che l'accelrata decisiva non possa avvenire nelle prossime ore.