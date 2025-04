Ballotta sulla corsa Champions: "Tante squadre in corsa, anche la Fiorentina"

L'ex portiere e ora dirigente Marco Ballotta, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della Corsa Champions. Queste le sue parole: "Per la Lazio onestamente è difficile. Ci sono tante squadre in lotta per la Champions. Da Juventus e Bologna fino anche a Roma e Fiorentina. Si può fare per i biancocelesti, ma non sarà facile".