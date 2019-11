Alle ore 18 la Croazia ospitava la Georgia in un'amichevole internazionale utile al ct Zlatko Dalic per testare alcuni giocatori. Tra questi anche Milan Badelj, centrocampista della Fiorentina, che ha cominciato la partita - poi terminata 2-1 in favore dei suoi con gol decisivo dell'ex interista Perisic - da titolare ed è rimasto in campo per l'intera durata dell'incontro.