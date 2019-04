BABACAR, Le cifre aspettando il debutto

Dai media spagnoli si apprendono a quali cifre si è concluso l'affare Babacar al Racing. Il trasferimento nell'ultima giornata di mercato è costato al club di Santader la cifra di 350.000 euro, e si tratta di un prestito oneroso che scadrà il 30 giugno prossimo. Allo stesso tempo, apprendiamo che il Real Racing sta viaggiando in acque molto turbolente dal punto di vista societario ed entro la fine di giugno potrebbe comunque rischiare di finire in seconda divisione, anche se sul campo riuscisse a salvarsi (terz'ultima a tutt'oggi), essendo obbligata a presentare i bilanci in tribunale. Ammette infatti l'ad del Santander Santiago Ruiz Asenjo che "dall'inizio di gennaio l'idea era di non fare alcun tipo di integrazione della rosa", ma poi sono stati ingaggiati Gullon e Babacar, sborsando ulteriori fondi liberati dalle cessioni di Juanjo Gonzalez Brown e Paul Fede Pinillos. Tornando a Babacar questo fine settimana potrebbe essere quello del debutto nella sua nuova squadra, sperando che faccia valere tutto il suo talento, e aiutando il Real Racing Santander a salvarsi, almeno sul campo.