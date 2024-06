AUSILIO, Per Carboni valutiamo l'opzione del prestito

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riporta Gianluca Di Marzio, l’Inter, tramite il proprio direttore sportivo Ausilio, avrebbe parlato del proprio mercato. Oltre alla questione Dumfries, viene analizzato il tema di Valentin Carboni, giovane fantasista argentino entrato nella lista dei desideri di Palladino dopo l’anno insieme a Monza. La società nerazzurra, da come si legge, non sarebbe però intenzionata a cedere il proprio gioiello, quantomeno a titolo definitivo, per il momento. Per il classe '05 rimane aperta l’opzione del prestito. Ecco nel dettaglio le parole del dirigente dell'Inter:

"Dumfries mi ha confermato la volontà di restare. Non abbiamo pensato al futuro di Carboni, aspettiamo che torni dalla nazionale e si aggreghi al nostro ritiro. Potrà essere già parte della prima squadra, ma valutiamo anche un altro prestito"