ATTACCO, Viola da record: già dieci calciatori in gol

Gudmundsson, Cataldi, Colpani, Kean, Adli, Beltran, Biraghi, Gosens, Martinez Quarta, Parisi. Non è la formazione della Fiorentina, ma la lista dei marcatori viola in questa Serie A. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, sottolineando come la squadra di Palladino (a quota dieci col Milan) sia quella che ha portato a segnare più calciatori diversi in questo inizio di campionato.

Non c'è un vero e proprio bomber - Albert Gudmundsson, capocannoniere dei viola, è a 3 reti - ma anche col Lecce si è intuita la forza di un gruppo che, dalla cintola in sù, può segnare con tanti elementi. Al Via del Mare ci sono state quattro prime volte: Colpani e Cataldi (doppietta) ma anche Beltran (non segnava da otto mesi in campionato) e Parisi (al primo centro in maglia viola).