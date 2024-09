ATTACCO, Non solo Djuric: altri 3 per il ruolo di vice-Kean

FirenzeViola.it

Nonostante Milan Djuric sia il nome più quotato per il ruolo di vice-Kean (QUI la news), il Corriere dello Sport-Stadio, fa altri tre possibili nomi qualora il centravanti del Monza fosse considerato incedibili. Il primo riguarda un ex come il Cholito Simoene, che a Napoli è chiuso da Lukaku e Raspadori.

Un altro porterebbe a Cagliari e risponde al nome di Leonardo Pavoletti, tagliato fuori dalla coppia Piccoli-Luvumbo. Infine, pescando dalla lista svincolati, la Fiorentina potrebbe decidere di affidarsi anche all'esperto centravanti camerunense Eric-Maxim Chupo-Moting, che in passato ha vestito maglie prestigiose come quelle del PSG e del Bayern Monaco.