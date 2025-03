Atalanta-Venezia alle 15, i bergamaschi sognano la vetta: le formazioni ufficiali

Alle 15 fischio d'inizio al Gewiss Stadium alla sfida tra Atalanta e Venezia. La squadra bergamasca sogna l'aggancio in vetta all'Inter per qualche ora, almeno fino allo scontro diretto proprio tra la prima della classe e il Napoli, alle 18 al Maradona. Qualunque sarà il risultato del big match infatti una tra Inter e Napoli tornerà a comandare da sola, ma per l'Atalanta sarebbe un segnale di forza vincere questa gara ed essere comunque seconda. Il Venezia però non può permettersi di lasciare punti a nessuna avversaria e proverà a vendere cara la pelle anche perché la Dea in casa non vince da due mesi, pur in corsa per lo scudetto. Ecco le formazioni che i due allenatori metteranno in campo:

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Maric. Allenatore: Eusebio Di Francesco.