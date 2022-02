ATALANTA, Muriel verso forfait, emergenza attacco

Ieri sera l'Atalanta nella gara contro l'Olympiacos ha perso anche l'ex viola Luis Muriel. Infortunio muscolare alla coscia destra, con interessamento al muscolo flessore. Un infortunio che si va ad aggiungere ai tanti altri che colpiscono la Dea in questo momento. In attesa degli esami strumentali, Muriel con molta probabilità salterà la trasferta di domenica a Firenze e quasi sicuramente anche quella di Atene giovedì. “Si gioca troppo spesso. Giocando così tanto c'è una moria in tutte le squadre, in tutti i campionati. Purtroppo a noi ci capitano tutti nello stesso reparto, ci mancano Zapata, Ilicic, Miranchuk, Muriel. Questi infortuni non si risolvono in una settimana, forse 20 giorni, un mese e intanto noi giochiamo cinque partite e sono tutte importanti”, si è lamentato Gian Piero Gasperini nel dopo gara che però non ha voluto attingere, insieme al club, agli svincolati che sono stati proposti.

Ieri nella seconda parte della gara con l'Olympiacos è stato impiegato Pasalic, con risultati non propriamente ottimi, sottolinea Tuttomercatoweb. De Nipoti, attaccante della Primavera, ha segnato solo un gol finora (in campionato). Meglio di lui ha fatto Pagani con 5 in 12 presenze, ma è difficile sia pensare che l'Atalanta possa affrontare Europa League e campionato solamente con Boga adattato da centravanti, con il centravanti "spazio", alla Guardiola