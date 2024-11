ATALANTA, Lesione per Kolasinac. De Ketelaere out

Fonte: ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 09 NOV - Oltre a Sead Kolasinac, infortunatosi in Champions League mercoledì sera a Stoccarda, l'Atalanta in vista del match domenicale con l'Udinese perde anche Charles De Ketelaere. Entrambi per una lesione al bicipite femorale, ma di entità diversa: primo grado a l muscolo di destra per il difensore bosniaco, sostituito al 13' da Odilon Kossounou tre sere fa, a sinistra di basso grado invece per l'attaccante belga. I tempi di recupero dovrebbero essere rispettivamente di tre e e al massimo due settimane. (ANSA).