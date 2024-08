ATALANTA, Gasperini: "Koopmeiners non si allena, vuole la Juve"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Le parole pronunciate da Gian Piero Gasperini al quotidiano l'Eco di Bergamo rischiano di provocare reazioni importanti sul mercato, coinvolgendo forse anche la Fiorentina. L'allenatore dell'Atalanta ha parlato senza mezze misure del caso Theun Koopmeiners: "La situazione è andata benissimo fino alla settimana scorsa, poi Koopmeiners ha deciso di andare alla Juventus, di non giocare e non allenarsi più con noi".

Prosegue il Gasp: "Ha già un accordo con la Juve, si sente stressato. Con questo atteggiamento non può essere utile né alla squadra, né ai suoi compagni”. Tradotto: se nulla cambierà nel giro di pochi giorni, l’olandese difficilmente sarà in campo nella Supercoppa Europea contro il Real Madrid. Da capire come intende agire la società bergamasca. Gasperini ha infine aggiunto: "La società ha assunto un atteggiamento molto fermo, perché si sente ricattata dalla situazione. Questa situazione è diversa rispetto ad altre volte in cui l’Atalanta ha venduto a peso d’oro". Giornate roventi dunque, per Koopmeiners e per l'Atalanta. che oltre a pensare all'acquisto di Nico Gonzalez dovrà risolvere al più presto anche questa situazione.