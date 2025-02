Atalanta-Cagliari apre il sabato della 25esima giornata di serie A: le formazioni

Atalanta-Cagliari proseguirà il programma della 25esima giornata di serie A, dopo la vittoria del Bologna in casa sul Torino (3-2 con autorete decisiva dell'ex viola Biraghi) di ieri sera. Alle 15 il fischio d'inizio con le due squadre che giocano per obiettivi diversi. L'Atalanta terza a quota 50 vuole mantenere inalterato il solco creato dalla quarta, la Lazio che ha 45 punti, in un momento delicato e condizionato dagli infortuni. Il Cagliari invece è 13esimo a 24 punti come il Lecce vuole prendere punti per allontanarsi dalla zona retrocessione che è solo a 4 punti. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Hien, Toloi; Cuadrado, Sulemana, Pasalic, Ruggeri; Samardzic, Brescianini; Retegui. All. Gian Piero Gasperini. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Ederson, De Roon, Bellanova, De Ketelaere, Djimsiti, Cassa, Palestra, Vlahovic, Del Lungo, Zappacosta

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makounbou, Adopo; Zortea, Deiola, Felici; Piccoli All. Davide Nicola. A disposizione: Auseklis, Sherri, Coman, Viola, Prati, Marin, Jankto Palomino, Pavoletti, Obert, Luvumbo, Kingstone