ASTORI, La famiglia ora si costituirà come parte civile

Sigfrido Fenyes, avvocato del dottor Giorgio Galanti, ha parlato così dopo l'udienza odierna rinviata per lo sciopero delle camere penali per far luce sulla morte di Davide Astori: "La prossima sarà un'udienza interlocutoria anche perché in quella sede verrà formalizzata la costituzione di parte civile dei familiari di Astori e verranno fatte scelte di riti alternativi. Fiorentina era presente con il proprio difensore, ma in qualità di persona offesa e non vi sarebbe intenzione di costituirsi parte civile. Le notizie, oggi, sono queste ed anche le intenzioni. Galanti sta vivendo male questo periodo, un processo è sempre una pensa, viverlo per un episodio così triste e tragico capitato ad una persona a cui voleva bene è ancora più doloroso".