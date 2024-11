ASCOLI, Raid nel centro sportivo: danneggiate alcune auto

Fonte: ANSA

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 01 NOV - Nella notte un gruppo di quattro persone, individuate dalle telecamere di sicurezza, si è introdotto all'interno del centro sportivo Picchio Village ad Ascoli Piceno danneggiando e vandalizzando le auto di alcuni collaboratori ivi posteggiate. Lo fa sapere l'Ascoli Calcio, club che milita in Serie C. La società "non può tollerare in alcun modo simili episodi" e "denuncerà dinanzi a tutte le competenti sedi l'accaduto, come pure ogni altro episodio di violenza, minaccia o sopraffazione che dovesse verificarsi nel corso o al di fuori delle manifestazioni sportive".

Tale ultimo fatto, ricorda l'Ascoli, "si colloca in un quadro di crescente tensione e violenza ritenuto non più tollerabile e a valle del copioso lancio di esplosivi in campo durante l'ultimo incontro casalingo di campionato". Il club dunque "si attiverà in ogni modo per richiedere l'adozione delle più efficaci misure di sicurezza atte a prevenire episodi di pericolo o danno alla squadra, ai propri collaboratori, al personale e a tutti i tifosi presenti, confidando nel supporto delle istituzioni nazionali e locali, da sempre presenti allo stadio e vicine alla squadra e ai propri, tanti, sostenitori civili e appassionati". (ANSA).