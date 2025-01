ARTHUR, Sponsorizzato da Neymar al Santos

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista brasiliano della Juventus, la scorsa stagione alla Fiorentina, Arthur ha passato questi sei mesi ai margini del progetto bianconero e dunque è ancora in attesa di una sistemazione. Un'idea di un rientro in Brasile si sta affacciando grazie alla sponsorizzazione di una stella del calcio brasiliano, Neymar. Secondo UOL Esporte, il giocatore avrebbe chiesto al Santos di compiere un grande sforzo per allestire una squadra competitiva ed ecco che tra i nomi fatti spunta anche quello di Arthur.

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano il Santos avrebbe fatto una proposta per avere il giocatore in prestito con opzione di riscatto.