ARTHUR, Siamo 5/6 rigoristi, calcia chi se la sente

Anche Arthur al termine della rifinitura è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

Sei caldo in questo periodo: potresti essere tu domani l'uomo decisivo?

"Sì, mi trovo bene a fine stagione, spero per domani. Non so se faccio gol ma l'importante è vincere".

Hai già giocato tante finali, che sensazioni hai per questa?

"Cambia tutto, ogni partita è diversa. Lavori tutta la stagione per questo momento".

A Cagliari hai tirato un rigore. Sei tu il rigorista in questo momento?

"Ci alleniamo tutti a calciarli, non c'è uno che deve calciare per forza. Siamo 5 o 6, chi si trova meglio in campo può tirare. Dipende dalle sensazioni in campo".

Ti preoccupa il pubblico greco molto caldo?

"Ci saranno anche tanti tifosi nostri. Ci saranno anche le nostre famiglie e questa è una cosa molto importante per noi. Ci aspettiamo un'atmosfera bella, con i loro tifosi ma anche i nostri".