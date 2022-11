ARNAUTOVIC, Mi voleva lo United ma sono rimasto

Marko Arnautovic, accostato anche della Fiorentina in passato,ha rivelato al portale austriaco Laola1 di esser stato vicino a lasciare il Bologna in estate: "Il Manchester United mi ha cercato più volte ed è stata una decisione difficile quella di rimanere in Italia perché la mia famiglia voleva tornare in Inghilterra. Per me è chiaro che i Red Devils restano in cima all'universo e il Bologna, come nome, non lo è. Ma va bene così. Qui è tutto calmo, hai tempo per te e niente stress. A me questo fa solo bene".