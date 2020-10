ARGENTINA, Vinto in Bolivia dopo 15 anni. Olé esulta

Simpatico gioco di parole di Olé, che all'indomani del successo dell'Argentina in Bolivia titola: "Nobel de La Paz". Messi e Correa sono gli uomini copertina e menzione anche per Lautaro Martinez, autore del gol del momentaneo 1-1 che ha dato il via alla rimonta. Un trionfo che ha dello storico: erano 15 anni che la Seleccion non vinceva in Bolivia, terra ostica per tutte nonostante la modestia della propria nazionale. Ma che sfrutta l'altura, che ha sempre giocato brutti scherzi agli avversari. Chiedere a Diego Armando Maradona, umiliato 6-1 in un incontro di qualificazione ai Mondiali del 2010. Un successo, questo, che porta anche la firma di Lucas Martinez Quarta, nuovo difensore della Fiorentina sceso in campo da titolare e rimasto sul terreno da gioco fino al fischio finale.