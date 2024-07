ARGENTINA, Stanotte contro l'Ecuador: ballottaggio Nico

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nella notte italiana prenderanno il via i quarti di finale della Copa America attualmente in corso negli Stati Uniti. Ad aprire il programma sarà l'Argentina campione in carica, che alle ore 3 italiane affronterà l'Ecuador per un posto in semifinale. Nella Seleccion occhi puntati sulle condizioni di Leo Messi, acciaccato dopo il problema muscolare accusato col Cile che lo ha costretto al forfait nella gara col Perù.

Quanto ai viola, rimane in ballottaggio Nico Gonzalez per una maglia sulla fascia sinistra, che può occupare sia nella linea di centrocampo - dove ha sfornato un'ottima prestazione contro il Cile - che in quella d'attacco. Il 10 della Fiorentina si gioca un posto probabilmente con Angel Di Maria e in base alle condizioni di Messi, mentre sono poche le chance di Lucas Martinez Quarta di partire dall'inizio.