ARCH. PRUCHER, Siamo lunghi col Viola Park, vedremo

FirenzeViola.it

L'architetto Marco Prucher, funzionario del Genio Civile che si occupa della pratica di agibilità del Viola Park, si è così espresso a quiantella.it: "Noi abbiamo chiesto alcuni chiarimenti sul progetto circa un anno e mezzo fa, ma non abbiamo avuto risposta. Ora deve essere presentata la sanatoria per opere, che riguardano le recinzioni, realizzate ma non previste nel progetto, e i progetti di quelle che vogliono realizzare per evitare di dover chiedere una deroga, come è stato annunciato nelle scorse settimane. Poi la Fiorentina dovrà installare queste nuove recinzioni interne al Viola Park, commissionare ad una ditta specializzata il collaudo e inviare al Genio Civile la certificazione ottenuta”.

E’ possibile concludere tutti questi passaggi entro il 13 settembre?

“Mi pare, come si usa dire, che siano andati un po’ lunghi. Vediamo i tempi di realizzazione”.