AQUILANI, Rumors viola non mi distraggono. Ma a fine stagione tireremo una riga

Continua ad essere forte la candidatura di Alberto Aquilani per la panchina della Fiorentina della prossima stagione. Il tecnico del Pisa - che oggi grazie alla sua inventiva e ai cambi effettuati nel corso della ripresa ha vinto 4-3 all’Arena Garibaldi contro il Palermo (i nerazzurri perdevano 2-0 a fine primo tempo e a 15’ dalla fine sono tornati in svantaggio per 3-2) - ha parlato in conferenza stampa del suo futuro e delle voci sempre più insistenti che lo vedono accostato alla squadra viola nella prossima stagione: “Ho instaurato un legame importante con le persone che lavorano all’interno della Fiorentina e dunque le voci penso che nascano anche per questo… quello che posso dire è che, s domanda se questi rumors possono deconcentrarmi, io rispondo di no: tutto questo non mi sposta di un millimetro da quello che è il mio obiettivo.

Ho fatto il calciatore e ho cambiato dieci squadre: so che le voci spesso sono voci… il mio focus è quello di finire il campionato nel migliore dei modi per migliorare il più possibile questi giocatori che mi stanno dando tanto. Mi godo questa vittoria ma poi a fine anno tireremo una riga di ciò che è stato”.