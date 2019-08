ANTZOULAS, Il difensore greco nel mirino della Samp

Possibile nuova avventura in Italia per il difensore greco Georgios Antzoulas, protagonista nella scorsa stagione con la maglia della Fiorentina Primavera, con cui ha vinto anche la Coppa Italia: secondo quanto riferito da SkySport, Antzoulas potrebbe finire alla Sampdoria, probabilmente per adesso in Primavera. Ricordiamo che il giocatore - centrale classe 2000 - non è stato riscattato dalla Fiorentina dall’Asteras Tripolis.