ANTONELLI, Malcuit un'opportunità di mercato. In viola...

L'intermediario di mercato Stefano Antonelli è intervenuto in diretta durante Calcio Napoli 24 Live, trasmissione in onda su Calcio Napoli24 e ha parlato di Kevin Malcuit: "Dopo l'uscita di Lirola alla Fiorentina serviva un esterno destro. Kevin non ha avuto fortuna, se torna ai suoi livelli può dare un contributo importante. Ora è in prestito secco, ma se dovesse tornare a Napoli ha solo un anno di contratto: tutto può accadere, ma in quel reparto gli azzurri hanno già Di Lorenzo. Per la Fiorentina è stata un'opportunità di mercato. Kevin può dare tantissimo, se fa 12-13 presenze, sarebbero le prime con una certa continuità nell'ultimo biennio".