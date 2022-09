ANTOGNONI, Pagherei per il Milan. Al Franchi no

La bandiera viola ed ex club manager Giancarlo Antognoni ha parlato oggi dei temi legati all'attualità di casa viola, cominciando dai problemi sofferti in questo inizio di stagione dalla squadra di Italiano: "Ci sono giocatori che non stanno rendendo come ci si aspettava. Davanti c'è carenza di gol e Italiano ha improntato la squadra in un modo abbastanza offensivo, ma percentuali oceaniche di possesso senza finalizzazione servono a poco".

Poi una domanda sui vari allenatori che sono in crisi: "I tecnici sono quelli che ci rimettono sempre per primi, ma la questione economica è sempre da tenere di conto. Per chi pagherei il biglietto? Per il Milan, che fa davvero un bel calcio. Al Franchi entro gratis, non ho problemi (ride, ndr), molte volte ho visto l'Empoli che ha tanti giovani interessanti".