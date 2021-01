ANTOGNONI, Nel 2021 speriamo di ritrovare i tifosi

Sul sito de La Nazione all'interno della rubrica "Buongiorno Firenze", riporta alcune battute del club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni per concludere il 2020 e in vista dell'anno appena cominciato: "E’ stato un anno difficile per tutti noi , è mancata la libertà che non ha prezzo, la salute per molte persone, per me sono mancati ex giocatori ed amici come Maradona, Rossi che mi ha fatto vincere il mondiale, Prati, Corso... È mancato il pubblico allo stadio. Tante cose che speriamo di ritrovare".