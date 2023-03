ANTOGNONI, Celebrato alla cena dell'Alcool Campi

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente ad una serata organizzata dal gruppo Ultras "Alcool Campi", la bandiera ed ex club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni è stato accolto con grande affetto e anche con i consueti cori per celebrarlo. Lo stesso Unico 10 poi su Instagram ha pubblicato un video del suo discorso in cui ha ricordato Marco e Domenico, ultras scomparsi in onore dei quali è stata organizzata la serata: "La Fiorentina è una fede - dice Antognoni al pubblico - e quando sono stato invitato a questa cena ho accettato subito perché questo gruppo, l'Alcool Campi, me lo ricordo bene".