ANTOGNONI, Azzurrini pronti per il prossimo Europeo

Giancarlo Antognoni, campione del mondo, bandiera viola ed attualmente dirigente accompagnatore della nazionale U-21 italiana, è intervenuto ai microfoni della Rai a margine della fine del primo tempo tra Italia e Francia U-21, che per il momento vede gli Azzurrini in vantaggio per 2-0. Ecco le sue parole: "Sicuramente contro una squadra forte, stiamo dimostrando di essere all'altezza. Oltre al risultato, ho visto una squadra che gioca bene sia in fase difensiva che offensiva. La Francia è difficile da affrontare".

Vede una crescita mentale in questo gruppo?

"Già dagli allenamenti si vede che questi ragazzi si allenano con tanta voglia di dimostrare quello che sanno fare. In campo lo vediamo: l’Italia sta facendo bene e sa anche soffrire. È un’Italia che si presenterà agli Europei del prossimo anno con tante aspettative".