ANGELOZZI, Lirola timido: ha limiti caratteriali

Guido Angelozzi, direttore tecnico del Frosinone, ha parlato anche del passaggio di Lirola al Marsiglia, a "Stadio Aperto", la trasmissione di TMW Radio:

"Lirola è un ottimo giocatore, sono rimasto meravigliato che non abbia fatto bene a Firenze. Essendo un po' timido magari ha sentito la pressione, in certe situazioni può fare fatica. Io l'ho visto a Sassuolo, piccola realtà senza la pressione delle grandi piazze: se non riesci a sopportarla, però, hai dei limiti caratteriali".