ANGELOZZI, Lirola terzino moderno, quando lo presi...

"Per i viola è un gran colpo", dice Guido Angelozzi, ds ora dello Spezia ma ex dirigente del Sassuolo che portò Lirola in neroverde, a Tuttomercatoweb. "E' un giocatore forte, un terzino moderno, sa attaccare e sa difendere. Lo prendemmo dalla Juve e nonostante sia un '97 diventò subito titolare. Ormai sono tre anni che fa il titolare in A. Cedemmo Vrsaliko e prendemmo lui. Ha giocato anche in Europa League, peraltro andando pure a segno. Spinge in modo impressionante, ha cross, è potente e veloce. Cosa si può chiedergli di più? Tanti club lo volevano: già negli anni passati aveva richieste dall'Inghilterra, dalla Spagna e dalla Germania. Boateng? Se la Fiorentina lo ha preso significa che ci crede. Montella saprà come impiegarlo. Ha giocato nel Milan e nel Barcellona, il calciatore non si discute".