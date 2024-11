ANGELONI, Palladino è molto attento ai nostri ragazzi

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, ha parlato del suo lavoro che a volte si intreccia con quello di Raffaele Palladino: "Spesso l'allenatore della prima squadra fa le fortune di un intero settore giovanile. Ha già dimostrato grande fiducia nei giovani, con Comuzzo. Una soddisfazione come quella di vederlo in Nazionale vale tutte le vittorie fatte. Sta dando grande attenzione ai ragazzi ed è fondamentale per tutti.

Seconda squadra? C'era il progetto, Barone doveva andare a New York per parlarne con Commisso. Poi è successo quello che è successo... Oggi per la squadra Under 23 servono delle rinunce, lo scorso anno eravamo primi in graduatoria, stavolta no. L'intenzione c'è ancora".