ANCORA NARDELLA, Investitori? Non mi stupirei

Queste le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenuto questa mattina nella rassegna stampa di Italia 7, a proposito della questione stadio: "Tutto quello che dovevamo fare come amministrazione comunale, per creare la realizzazione del nuovo stadio, noi lo abbiamo fatto. Nel 2015 operazione di interesse pubblico, 2016 avvio delle procedure di variante urbanistica di Castello, 2018 adozione della variante urbanistica per il piano di Castello che comporta lo spostamento della Mercafir, inizio 2019 presentazione della nuova Mercafir e approvazione del piano di recupero urbanistico dell'area di Castello. Tutte queste cose sono fatti messi in fila che servono a consentire alla proprietà di presentare il progetto definitivo dello stadio. Non sono io che decido se devono farlo o no, l'ultima parola spetta alla proprietà con cui da lunedì ci confronteremo. Sulla lettera di Diego Della Valle sono d'accordo sull'essere concentrati sulla salvezza. Posso solo dire che Firenze è una città che non ha problemi a trovare risorse economiche importanti. Non mi meraviglierei se si facessero avanti investitori".