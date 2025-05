Anche a Roma tiene banco la questione stadio. Il sindaco Gualtieri: "L'opera si farà"

Il Tempo di oggi fa il punto sulla situazione per quanto riguarda lo stadio della Roma, a Pietralata. Dopo le proteste di lunedì, ieri sono ripresi i lavori, con gli operai scortati dalla polizia approfittando della convocazione dei rappresentanti dei comitati in Campidoglio. Gli operai non hanno intaccato il famigerato bosco, al centro di numerose polemiche oltreché di un'inchiesta giudiziaria. Per il perito dei comitati, il bosco esiste e va preservato e la Procura sta indagando.

Durante l'incontro di ieri in Campidoglio, il Comune si è mostrato determinato ad andare avanti, dicendosi comunque disponibile a condividere la documentazione e mantenendo un dialogo aperto. I comitati non ci stanno e hanno annunciato tre proteste: la prima oggi alle 12 sotto l'Assessorato all'Ambiente ( per porre l'accento sull'esistenza del bosco). Giovedì, alle 16:30, la protesta si sposterà all'Assessorato all'Urbanistica mentre sabato si tornerà in Campidoglio. I comitati chiedono, inoltre, un tavolo politico urgente su Pietralata.

Il Sindaco di Roma, Roberto, Gualtieri, è tornato a parlare della vicenda a La7: "Lo stadio della Roma si farà, stiamo già in uno stato avanzato". Sono arrivate, inoltre, le parole dell'architetto Fuksas, intervistato a Un giorno da Pecora: "Pietralata è il luogo migliore dove farlo. Purtroppo non siamo mai riusciti a vedere il progetto, e credo che non l'abbia visto nessuno".