AMRABAT, Tolto lo United dalla bio e il club lo leva dal sito

Ogni giorno che passa allontana Sofyan Amrabat dal Manchester United. Il giocatore non sembra più rientrare nei piani della dirigenza dei Red Devils e anche lui sembra essersene fatto una ragione. Il marocchino infatti ha tolto la dicitura "Manchester United" dalla propria bio di Instagram e nel sito ufficiale del club inglese non compare più tra i giocatori in rosa. Che sia un indizio mercato? Difficile a dirsi visto che al termine della sessione estiva mancano ancora più di due settimane, ma nel frattempo Amrabat si appresta a vivere un inizio di stagione a Parma con in dosso la maglia della Fiorentina.