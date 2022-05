AMRABAT, Si allena e sorride con il Marocco: le foto

Si allena e sorride Sofyan Amrabat, convocato dal Marocco dal ct Vahid Halilhodžić. Il centrocampista della Fiorentina, come testimoniato dalle seguenti foto che ha pubblicato su Instagram, è in un buon momento e sta preparando le sfide del 2 giugno contro gli Stati Uniti, ma soprattutto quelle del 9 e del 13 giugno contro Sudafrica (in casa) e Liberia (in trasferta), valide per i gironi di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa.