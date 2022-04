AMRABAT (DAZN), Possiamo sognare la Champions

"Tutto è possibile". A dirlo ai microfoni di DAZN è Sofyan Amrabat, che aggiunge: "Siamo vicini ma è possibile anche che non ci resti nulla in mano quindi è importante continuare così. Oggi è una partita importante da vincere e perché no? Possiamo sognare la Champions League. Io l'ho già giocata ed è la competizione più bella possibile, ma penso che la Fiorentina meriti l'Europa in ogni caso".