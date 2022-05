AMORUSO, Idee chiare o sprechi tutto il buono

L'ex viola Lorenzo Amoruso è scettico sul caso Torreira: "C'è qualcosa che non mi torna e l'accetto malvolentieri ma c'è poca chiarezza. Perché un altro come Torreira a 15 milioni non c'è. Con quelle caratteristiche e che conosce già il calcio italiano, ha anche segnato il suo record di gol, quando è servito il tecnico lo ha fatto giocare anche in un altro ruolo... ma ho l'impressione che si voglia far giocare Amrabat in quel ruolo come se fosse diventato un ottimo regista. Il marocchino ha fatto un buon finale di stagione, sa gestire la palla ed altre cose ma non il regista. Speriamo di capire se ci sarà qualcosa che ci toglierà soddisfazionbe perché è abbastanza strana. Hai dato via la punta migliore a gennaio e pensavamo che quei soldi arrivassero tutti insieme per essere reinvestiti e invece si scopre che non è vero. Per carità non sono miei i soldi ma non ti sbilanciare. Fissano dei prezzi poi vai a pretendere il risparmio, come con Piatek, con Torreira ecc. Perché se predichi bene e razzoli male la voce si sparge. Spero e mi auguro che abbiano le idee già chiaro altrimenti la crescita di quest'anno sarebbe tutto da buttar via. Se c'è un contraltare va bene, ma per ora non sento nomi e quest'anno si inizia prima a giocare. Non puoi arrivare a parlare di mercato ad agosto".