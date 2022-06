AMBIENTE, Infantino e la Carta verde per il pianeta

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - In occasione della Giornata mondiale dell'ambiente, il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha diffuso un videomessaggio facendo un appello "a tutti coloro che amano il calcio e hanno a cuore l'ambiente, di raccogliere la Carta Verde per il Pianeta della Fifa, e a registrare un breve messaggio, dicendoci cosa fareste per preservare l'ambiente e salvare il nostro mondo, pubblicandolo poi sui social media". "La Fifa sta facendo la sua parte - ha detto ancora Infantino - con l'obiettivo di rendere carbon neutral la Coppa del Mondo 2022 in Qatar". Lo scorso novembre, durante la Conferenza Onu sui cambiamenti climatici in Scozia, la Fifa aveva pubblicato la sua Strategia climatica, confermando il suo impegno nei confronti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici − Sport per l'azione per il clima Framework, che include un impegno a ridurre le emissioni di 50 % entro il 2030 e raggiungendo lo zero netto entro il 2040. (ANSA).