Alle 18 Juventus-Genoa, Tudor rimette Vlahovic al centro dell'attacco: le formazioni ufficiali

Prima sulla panchina per Igor Tudor che per la sfida delle 18 contro il Genoa mette subito titolare Vlahovic con Yildiz e Koopmeiners alle spalle, dopo l'incredibile panchina del serbo al Franchi e il suo gol in Nazionale. L'obiettivo per i bianconeri è mantenere il passo del Bologna volato a +4, con la Fiorentina che osserva interessata nella speranza che invece non si allunghi troppo la classifica anche per le posizioni dell'Europa League. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori con l'ex Miretti osservato speciale in rossoblù.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Conceição, Kalulu, Kolo Muani, Weah, Savona, Rouhi, Mbangula.

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Maturro; Frendrup, Masini, Onan; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ekuban, Ekhator, Badelj, Kassa, Venturino.