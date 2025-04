Alle 18.45 Bodo/Glimt-Lazio, andata dei quarti di Europa League: le formazioni ufficiali

Alle 18.45 fischio d'inizio di Bodo Glimt-Lazio, gara valida per l'andata dei quarti di finali di Europa League. La partita ha rischiato anche di non disputarsi per la neve scesein queste ore in Norvegia che ha coperto anche il terreno di gioco dell'Aspmyra Stadion. La Lazio, reduce dall'1-0 di Bergamo in campionato vuole andare avanti anche in Europa League. Alle 21 si giocheranno le altre tre gare della competizione: Lione-Manchester U., Rangers-Ath Bilbao e Tottenham-Francoforte.

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin, Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hague. Allenatore: Kjetil Knutsen.

A disposizione: Faye Lund, Brondbo, Nielsen, Moe, Brunstad Fet, Helmersen, Maatta, Sorli, Hansen.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. Allenatore: Marco Baroni

A disposizione: Furlanetto, Provedel, Gigot, Dele-Bashiru, Castellanos, Noslin, Tchaouna, Lazzari.