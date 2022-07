ALL. RENNES, Umtiti? Dubbi sulle sue condizioni

Samuel Umtiti, difensore in uscita dalla rosa del Barcellona e accostato nelle scorse settimane anche alla Fiorentina, sembra(va) sempre più vicino ad un approdo nel Rennes, anche se nelle scorse ore una dichiarazione dell'allenatore dei francesi Bruno Genesio potrebbe far cambiare qualche dinamica. Genesio, infatti, ha spiegato: "Umtiti mi piace molto come giocatore ma siamo in un club che lavora in un certo modo e non sempre siamo d'accordo sulle scelte. C'è bisogno che ci sia consenso. C'è qualche domanda sulle sue condizioni fisiche, capisco che questo possa andare a rallentare un affare. Per me, oltre che campione del Mondo, è uno che ha l'esperienza che andiamo cercando. Avremo un colloquio e capiremo se si potrà arrivare a una conclusione positiva o meno".