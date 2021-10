AGOSTINELLI, Viola primo vero test per il Napoli

Andrea Agostinelli ha presentato la sfida di domenica tra Fiorentina e Napoli analizzando l'avvio di stagione delle due squadre: "La sconfitta di ieri del Napoli potrebbe portare a due conseguenze: forse saranno più motivati domenica, altrimenti potrebbe essere che hanno perso un po' di sicurezza. La squadra di Spalletti quest'anno, togliendo la partita strana di ieri, è stata perfetta: ha possesso palla, qualità, giocatori che fanno gol. Domani però arriva forse il primo test serio del Napoli. La Fiorentina mi piace: è l'ottava sorella che sta cercando di avvicinarsi alle altre sette. La Fiorentina credo che ieri farà la sua classica partita, magari con qualche accorgimento. Credo che Italiano sia molto intelligente, non cambierà la sua identità di gioco ma sono convinto che cercherà di mettere accortezza ai suoi difensori e centrocampisti per evitare le ripartenze del Napoli. Nico Gonzalez? Acquisto straordinario, può fare davvero la differenza in questa squadra. Vlahovic è un gran giocatore, deve pensare però che in tutte le partite la pagnotta va portata a casa: bisogna stargli sempre col fiato addosso, è un ragazzo giovane che è al centro degli interessi di tanti grandi club, penso che possa valere una fortuna sul mercato per la Fiorentina; in alternativa, una sua conferma vorrebbe dire alzare l'asticella per i viola".